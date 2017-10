Calcio: Ternana-Carpi 0-0

TERNI, 30 OTT - Finisce senza reti il posticipo di Serie B tra Ternana e Carpi. E' la squadra di casa a confezionare le migliori occasioni, ma questa volta non riesce a capitalizzare. Al contrario il Carpi non arriva facilmente al tiro. L'unica occasione del primo tempo per la squadra di Calabro arriva all'11' grazie ad un destro di Verna, centrale, che Bleve para senza problemi. La Ternana invece costruisce una buona opportunità al 37' quando Favalli mette un buon cross da sinistra per Tremolada che però spara alto. Al 41' ancora per la Ternana prova Defendi, ma il suo tiro viene deviato e finisce di poco alto sulla traversa. Nella ripresa la Ternana cerca subito il vantaggio. Al 7' Albadoro schiaccia di testa un cross di Tremolada, ma Colombi non si fa sorprendere. Occasione ghiotta per i padroni di casa al 23' quando Montalto di testa colpisce il palo. La Ternana ha un'altra occasione al 35' ma Colombi devia in angolo. Al 44' ultima opportunità per gli ospiti ma Bleve blocca con facilità.