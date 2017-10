Champions: Allegri, Dybala sta crescendo

TORINO, 30 OTT - "Dybala sta bene, a Milano ha fatto una buona prestazione e questa è la cosa più importante, il gol poi lo trova, o su calcio piazzato o in azione, non è questo il problema". Così Massimiliano Allegri, tra campionato e Champions. "A San Siro - ha aggiunto il tecnico bianconero - è stato determinante in entrambi i gol, alla fine Paulo è sempre decisivo".