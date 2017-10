Miami di Nesta vince 'Fall Season'

MIAMI (USA) 30 OTT - Ancora una bella soddisfazione per Alessandro Nesta e il suo Miami FC (club di cui è comproprietario Paolo Maldini). Il team della Florida allenato dall'ex difensore di Lazio e Milan, che già aveva vinto la 'Spring Season' della Nasl, secondo lega calcistica americana, ha vinto anche la 'Fall Season'. La certezza è arrivata grazie al successo per 2-1 sui canadesi dell'Edmonton ottenuto con una doppietta di 'bomber' Poku. La conquista dei due titoli non significa che gli arancio-azzurri siano i campioni della lega visto che, come in ogni torneo nordamericano di qualsiasi sport, ora ci saranno i playoff. Avversari del Miami nelle semifinali (andata domenica 5 novembre) saranno i New York Cosmos, che hanno battuto Portorico per 5-2.