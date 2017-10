Champions: Conte "Serve grande Chelsea"

ROMA, 30 OTT - "A Londra è stata una gara emozionante e il 3-3 finale penso sia stato giusto, ma domani sarà un'altra partita, molto dura, contro una buonissima squadra. Dovremo sicuramente dare il meglio di noi stessi e stare molto attenti perché la Roma attraversa un buon momento di forma". Così Antonio Conte alla vigilia del retour match dell' Olimpico. Il tecnico Blues, recupera Kantè, anche se non si sbilancia sull'utilizzo dal 1'. Per superare la difesa della Roma, la meno battuta d'Italia, Conte si affiderà alle giocate di Hazard e alle conclusioni di Morata. "Non ho mai segnato alla Roma - dice l'ex Juve - ci proverò domani. È sempre un piacere tornare in Italia, ma ora siamo qui per i tre punti e per riuscirci dovremo esprimerci al 100%".