Juve: Buffon "Tante critiche scorrette"

TORINO, 30 OTT - "E' cresciuta la condizione fisica e si è allenata la condizione mentale. Con l'avvicinarsi delle gare 'dentro o fuori' riusciamo sempre a trovare dentro di noi le motivazioni e l'unità di intenti giuste per farci trovare pronti". Così il portiere della Juve, Gianluigi Buffon, alla vigilia della sfida con lo Sporting. "Di fronte alle critiche - ha detto il capitano bianconero - faccio sempre un'analisi seria e onesta. Probabilmente, la maggior parte delle cose dette non le reputo corrette: su 14 partite, compresa la Supercoppa, ne abbiamo vinte dieci e perse tre. Sono le altre squadre, in campionato, che hanno fatte cose straordinarie".