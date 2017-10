Valverde, Barca non distratto da crisi

ROMA, 30 OTT - Sono giorni difficili in Catalogna, ma il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde, fa sapere che i giocatori non sono stati distratti dagli eventi politici. Parlando in conferenza stampa, alla vigilia del match contro l'Olympiakos (tra l'altro una sua ex squadra, inserita insieme ai blaugrana nello stesso gruppo della Juventus), il tecnico basco ha spiegato che "certo, osserviamo quello che sta succedendo, ma noi siamo concentrati sul nostro lavoro che è quello di vincere le partite e di fare felici i nostri tifosi. Cerchiamo di astrarci da tutto, anche se non siamo ignari di quello che sta accadendo".