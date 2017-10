Champions: Chelsea sbarcato a Roma

FIUMICINO, 30 OTT - Il Chelsea, impegnato domani sera nel big match con la Roma allo stadio Olimpico valido per la quarta giornata della Champions League, è nella capitale. La squadra di Antonio Conte è arrivata poco dopo delle ore 18 a Fiumicino con un volo charter proveniente da Londra. Con la prima squadra è giunta a Roma anche la formazione più giovane che domani, alle 15 allo stadio Tre Fontane, affronterà i pari età di Alberto De Rossi per la gara valida per il girone C di Youth League 2017-18. Tante le richieste di selfie da parte dei passeggeri al passaggio di Conte e dei suoi giocatori nella sala arrivi del Terminal 3. Scortata dalle forze dell'ordine, la squadra ha quindi lasciato il Leonardo da Vinci con un pullman che era in attesa all'esterno.