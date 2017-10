Questura, attenzione 200 tifosi Chelsea

ROMA, 30 OTT - Si è tenuto il tavolo tecnico, presieduto dal Questore Guido Marino, durante il quale è stata illustrata la pianificazione dei servizi di ordine pubblico in vista dell'incontro Roma-Chelsea di domani: sono 1750 i biglietti venduti dal Chelsea; sono apparentemente 40 i supporters inglesi a rischio, ai quali si aggiungono altri 100/150 tifosi che potrebbero fornire un "supporto" in caso di incidenti; i restanti 1500 non sono considerati pericolosi. La maggior parte degli inglesi arriverà domani, alcuni sono già a Roma, e altri sono in arrivo oggi. Il piano di sicurezza prevede controlli negli aeroporti, stazioni, nei tradizionali luoghi di ritrovo, nelle aree del centro storico della capitale. Una particolare attenzione è stata richiesta alla Polizia nella gestione dei contatti coi locali pubblici, per evitare la somministrazione di alcolici a persone già in stato di ebbrezza.