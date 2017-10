Milan: Han Li, nessun dubbio su acquisti

MILANO, 30 OTT - La proprietà del Milan ha "costantemente condiviso la campagna acquisti con i dirigenti e "non ha dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto". E' quanto puntualizzato in una nota dall'executive director rossonero David Han Li, braccio destro del proprietario cinese Li Yonghong. "I dubbi sul mercato rossonero e la mia presunta richiesta sul perché non sia stato acquistato Aubameyang, sono totalmente infondate - ha dichiarato sul sito del club David Han Li in merito a un articolo pubblicato oggi sul quotidiano 'Il Giorno' - Aubameyang è un grande campione, ma come proprietà del Milan abbiamo costantemente condiviso la campagna acquisti con i nostri dirigenti e non abbiamo dubbi sul valore assoluto dei giocatori che abbiamo scelto e che godono della nostra massima fiducia".