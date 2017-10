Champions: Roma-Chelsea sul filo

ROMA, 30 OTT - Il match di Champions League contro il Chelsea, domani sera all'Olimpico, è per la Roma uno snodo fondamentale. In caso di vittoria, gli uomini di Di Francesco salirebbero al primo posto nel girone, proprio a spese degli inglesi. I quotisti Snai disegnano un pronostico in equilibrio quasi perfetto, con leggerissimo favore per la Roma: '1' a 2,60, '2' a 2,65. Un nuovo pareggio, dopo il 3-3 dell'andata, è a 3,40. Domani in campo anche la Juventus, a Lisbona contro lo Sporting, battuto faticosamente a Torino due settimane fa (2-1). Bianconeri favoriti su Snai, a 2,05, con il pareggio a 3,35 e la vittoria portoghese a 3,80. Una vittoria bianconera chiuderebbe il discorso qualificazione in anticipo, lasciando in sospeso quello per il primo posto.