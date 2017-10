Media, Neymar ha nostalgia di Barcellona

ROMA, 30 OTT - Neymar ha nostalgia di Barcellona e del Barcellona. A soli tre mesi dallo storico trasferimento al Psg, il fuoriclasse brasiliano soffrirebbe di 'saudade' blaugrana, almeno stando a quanto riportato oggi dall'emittente catalana 'Beteve', secondo cui Neymar si sarebbe già pentito dell'addio, non trovandosi bene nè a Parigi, nè con lo spogliatoio del Psg, dove ultimamente è entrato in contrasto con più di un 'senatore', Cavani in primis. Una nostalgia che lo ha portato più volte a Barcellona per incontrare gli amici e gli ex compagni. Lo ha fatto anche ieri, quando si è presentato al centro tecnico del club blaugrana assieme al figlio Davi Lucca, per incontrare Messi e Suarez. "La vita in Francia non è quella che la stella brasiliana si aspettava - scrive 'Beteve' - e a Neymar non vanno giù i metodi di Emery, mentre ha grande nostalgia della sua vecchia vita nella capitale catalana e nè lui nè la famiglia si sentono a proprio agio a Parigi, una città che non ha nulla a che fare con Barcellona".