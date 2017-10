Roma, Di Francesco chiede continuuità

ROMA, 30 OTT - "Affronteremo il Chelsea con la solita mentalità. A Londra abbiamo giocato secondo la nostra identità, dobbiamo continuare questo percorso". Così Eusebio Di Francesco alla vigilia dell'impegno di Champions dell'Olimpico contro la squadra allenata da Conte. Il tecnico della Roma non ha voluto anticipare nulla sulla formazione perché "non voglio dare vantaggi a nessuno" e si è limitato a sottolineare che manderà in campo "la squadra che ritengo più opportuna per portare a casa un risultato importante". Di certo non ci sarà Bruno Peres, infortunato col Bologna, e mancherà anche Schick, oggetto misterioso della campagna acquisti estiva. "Ha avuto un piccolo fastidio nel calciare nell'ultimo allenamento, gli esami non hanno evidenziato nuove lesioni ma lui riferisce ancora un po' di fastidio quindi farà degli allenamenti individualizzati. Domani comunque non sarà convocato", conclude Di Francesco.