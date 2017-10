Champions: Asamoah,a Lisbona per vincere

TORINO, 30 OTT - "Andiamo a Lisbona per vincere, per conquistare tre punti che vorrebbero dire qualificazione". Asamoah ricorda l'importanza della posta in palio per la Juventus: il match di domani sera contro lo Sporting vale molto probabilmente il passaggio agli ottavi di Champions. "Non sarà facile, lo Sporting gioca bene specialmente in casa", si legge sul sito della società nell'anticipazione dell'intervista concessa al canale JTv. "Con il Milan - dice il ghanese - abbiamo giocato bene, senza prendere gol ed è importante. Sono molto contento, della prestazione mia e della squadra in una partita difficile, in cui tornare a casa con i tre punti è stata una grande cosa".