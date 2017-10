Perugia ricorda Curi con una mostra

PERUGIA, 30 OTT - Ha lasciato il segno Renato Curi, una traccia indelebile nella storia di Perugia e nel ricordo dei perugini. Oggi sono 40 anni dalla sua scomparsa, avvenuta nello stadio che ora ne porta il nome il 30 ottobre 1977, al 5' del secondo tempo di Perugia-Juve, la sfida tra le prime della serie A. Il piccolo n.8 si accasciò a centrocampo all'improvviso. La corsa disperata in ospedale fu vana. Il suo cuore si era fermato ad appena 24 anni. In panchina per il Perugia c'era Ilario Castagner, che tra i ricordi più forti ha una frase di Curi poco prima della gara fatale: "Mi disse 'mister, sento che oggi farò una grande partita'". A 40 anni dalla morte di Renato, la moglie Clelia, i figli Renato e Sabrina dicono grazie alla città aprendo i cassetti dei ricordi fotografici dell'uomo Curi, più che del calciatore. Dal 6 al 22 novembre, al centro camerale Alessi, nel cuore della città, sarà aperta una mostra dal titolo "Renato Curi: una storia".