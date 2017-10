Italia-Svezia: si apre 3/o anello S.Siro

ROMA, 30 OTT - Sarà gremito lo stadio di 'San Siro' lunedì 13 novembre (ore 20:45), quando accoglierà la Nazionale per la gara di ritorno del playoff Mondiale con la Svezia. La Figc - informa una nota - in considerazione dell'elevata richiesta di biglietti, ha deciso di mettere in vendita dalle 17 di oggi anche i tagliandi del terzo anello verde al prezzo di 11 euro comprensivo dei diritti di prevendita. I biglietti possono essere acquistati presso i punti vendita della TicketOne e sui siti: www.vivoazzurro.it e www.ticketone.it.