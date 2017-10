Genoa, per Juric fiducia a tempo

GENOVA, 30 OTT - "Non ci sono novità". Lo ha detto l'ad del Genoa Alessandro Zarbano lasciando il centro Signorini di Pegli dopo avere incontrato l'allenatore Ivan Juric. Il tecnico rossoblù aveva lasciato Pegli poco prima senza rilasciare dichiarazioni riguardo una sua conferma o meno sulla panchina del Genoa. L'allenatore rimane in bilico dopo la sconfitta di ieri a Ferrara con la Spal che ha lasciato il Genoa terzultimo in classifica, scavalcato dalla stessa squadra emiliana. Juric dovrebbe quindi guidare il Genoa almeno fino al derby di sabato sera con la Sampdoria. Non è escluso un ritiro in vista della partita.