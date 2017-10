E.League: a Gil Manzano Lazio-Nizza

ROMA, 30 OTT - Sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere Lazio-Nizza, incontro valido per la quarta giornata del girone K di Europa League, in programma allo stadio Olimpico di Roma giovedì 2 novembre con inizio alle 21.05. Lo ha indicato l'Uefa. Aek Atene-Milan (gruppo D, ore 19) sarà arbitrata dal portoghese Manuel De Sousa, mentre per Apollon Limassol-Atalanta (gruppo E, ore 19) è stato designato il lettone Andris Treimanis.