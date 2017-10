De Zerbi, non siamo da ultimo posto

BENEVENTO, 30 OTT - "Non dobbiamo mai perdere l'atteggiamento giusto. Tutti devono darmi, per l'intera gara, quanto abbiamo espresso nei primi 31 minuti del secondo tempo. Se facciamo questo non siamo affatto da ultimo posto, e questo l'ho sempre pensato. Dobbiamo lottare fino alla fine ed essere consapevoli della nostra forza. Ora recuperiamo le energie, la forma e ripartiamo da quei 31 minuti del secondo tempo". Così l'allenatore del Benevento, Roberto De Zerbi, ritorna sulla gara casalinga dei giallorossi, travolti dalla Lazio 5-1, per l'undicesima sconfitta consecutiva. Un commento che rispecchia quello della tifoseria campana, che per lo più dà fiducia al nuovo allenatore e al presidente Oreste Vigorito, mentre non mancano critiche per l'ex allenatore Baroni e il direttore sportivo Di Somma per "l'errata campagna acquisti non all'altezza del campionato di serie A".