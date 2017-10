Champions: a Brych Napoli-City

ROMA, 30 OTT - Compagine arbitrale tedesca per Napoli-Manchester City, partita valida per la quarta giornata del girone F di Champions League e in programma allo stadio San Paolo mercoledì primo novembre con inizio alle ore 20.45. Dirigerà l'incontro Felix Brych che sarà coadiuvato dagli assistenti Mark Borsch e Stefan Lupp, mentre Bastian Dankert e Marco Fritz saranno gli addizionali e Marco Achmuller sarà il quarto uomo.