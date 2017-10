Ancelotti, Bayern non credeva più in me

ROMA, 30 OTT - "Evidentemente il club non credeva più nel mio lavoro. Sono 20 anni che faccio questo mestiere ed ho capito che fa parte del gioco, soprattutto le grandi società sono legate ai risultati. Ma 'acqua passata non macina'. Ora mi prendo un pò di tempo per guardare il calcio da spettatore e cercare un'altra opportunità. In futuro, non adesso". Carlo Ancelotti racconta a 'Radio anch'io Sport' su Radio1 Rai, l'esonero dal Bayern Monaco, deciso a fine settembre. Non c'è fretta di ripartire. "Da dove? Dove ci sarà una buona opportunità, un progetto e tempo per lavorare. Anche se ormai basta un risultato sbagliato a far aumentare la pressione". La Premier League, che Ancelotti ha già conosciuto, "è molto interessante per la bella atmosfera negli stati, ma anche in Germania il pubblico è molto appassionato. Ct della Croazia? Ogni giorno ne salta fuori una, dal Chelsea e così Antonio (Conte, ndr) si arrabbia, alla Cina ed all'Everton. Io aspetto il 30 giugno, quando scadrà il contratto con il Bayern, poi staremo a vedere".