Ancelotti, Var? Arrivata troppo tardi

ROMA, 30 OTT - Carlo Ancelotti promuove a pieni voti l'impiego della video assistenza agli arbitri. "La Var è arrivata troppo tardi. Solo un folle può pensare che non serva" risponde deciso il tecnico, ospite di 'Radio anch'io Sport', su Radio 1 Rai. "Risolve polemiche, aumenta la serenità degli arbitri. Sono stato presente ad una riunione della Fifa e penso che verrà impiegata già nel prossimo Mondiale. Come per tutte le cose nuove ha bisogno di un periodo di adattamento, ma è una novità importante". L'accenno al Mondiale di calè l'occasione per parlare dei playoff con la Svezia che l'Italia deve superare per andare in Russia: "Giocare uno spareggio è sempre un rischio, ma contano anche storia e tradizione e da questo punto di vista l'Italia parte in vantaggio. In un girone con la Spagna e dove passa solo la prima, questa coda era preventivabile. L'Italia ha fatto il suo percorso. Ora servono giocatori in forma e motivati per affrontare al meglio la Svezia".