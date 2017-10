Ancelotti, Milan non ti abbattere

ROMA, 30 OTT - In una Serie A quest'anno "molto interessante e competitiva", animata "non più solo dalla Juventus, ma anche da Napoli, Inter, la Lazio che sta facendo un campionato straordinario, dalla Roma, purtroppo il Milan è rimasto un pò indietro". Il cuore di Carlo Ancelotti resta un po' rossonero e l'allenatore, ospite di 'Radio anch'io Sport' su Radio 1 Rai, soffre nel vedere quei colori arrancare. "Ma è nella logica delle cose, avendo cambiato più degli altri. Ci vuole tempo, pazienza. La campagna acquisti rossonera è stata importante - dice - ma non bastano 6 mesi per costruire una squadra. Nessuno ha la bacchetta magica. Il 4/o posto sarebbe molto importante, ma non bisogna abbattersi quando le cose non funzionano. Ora si punta su giocatori giovani, da crescere, per poi innestare calciatori importanti. I campionati le vincono le squadre, con l'inserimento dei talenti". Proprio il Milan è stato l'ultima 'vittima' della Juve. I bianconeri sono tornati? "E quando mai erano andati via, stanno sempre lì, sul pezzo".