Torino-Cagliari 2-1 nel posticipo

TORINO, 29 OTT - Il Torino batte il Cagliari per 2-1 nel posticipo dell'11/a giornata di serie A, e Sinisa Mihajlovic salva la panchina. I granata vincono in rimonta perché ad andare in vantaggio sono gli ospiti, al 30' pt con Barella. Dieci minuti dopo arriva il pareggio di Iago Falque. Nella ripresa la rete decisiva di Obi, entrato poco prima al posto di Acquah.