Torino,Belotti in campo dal primo minuto

TORINO, 29 OTT - Andrea Belotti in campo dal primo minuto. Questa una delle novità di formazione per il Torino di Sinisa Mihajlovic, impegnato in casa contro il Cagliari. Il tecnico granata, oltre a schierare il suo centravanti, assente dal 2-2 casalingo con il Verona del 1 ottobre, torna al 4-3-3, proponendo in avanti Iago Falque e Ljajic esterni e relegando in panchina il deludente, fino a oggi, Niang. A centrocampo Valdifiori regista affiancato da Baselli e Acquah, mentre in difesa torna Ansaldi sulla sinistra. Lopez sceglie per il suo Cagliari Pavoletti e Farias in attacco, supportati da Joao Pedro nel ruolo di trequartista.