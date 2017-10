Serie B: Pro Vercelli-Foggia 1-4

ROMA, 29 OTT - Il Foggia si impone 4-1 a Vercelli nella sfida tra le ultime della classe in uno dei due incontri domenicali della 12/a giornata di serie B. I piemontesi sono andati in vantaggio al 9' con Raicevic, ma non hanno saputo resistere alla rimonta degli ospiti, conclusa nella sostanza già nel primo tempo grazie alle reti di Mazzeo, su rigore al 30', e di Chirico nel recupero. Nella ripresa, il Foggia ha segnato ancora con Mazzeo, sempre su rigore al 24', e con Fedato al 26'.