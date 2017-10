Samp: Conti "una vittoria meritata"

GENOVA, 29 OTT - "Il Chievo ci ha messo in difficoltà per tutto il primo tempo, ma è grande merito della Samp che non si è mai snaturata, ha ritrovato tutte le coordinate del gioco ed ha vinto meritatamente". Così il vice allenatore della Samp, Francesco Conti, commenta la vittoria sui veneti al posto di Marco Giampaolo, messo ko da un attacco influenzale. "Questa è una partita che dimostra che la squadra ha acquisito maturità e consapevolezza ma non significa ancora niente. Dobbiamo rimanere ambiziosi ogni domenica. Sappiamo di avere ancora margini di crescita". Tra i protagonisti principali un titolare come Lucas Torreira. "Noi lo conosciamo bene e sappiamo che ha nelle corde quel tipo di giocata: ha un tiro straordinario e può diventare decisivo". Per la Samp ora la settimana che porterà al derby. "Come tutti i derby il pronostico sfugge a tutti: è una partita da tripla. Noi ci prepariamo cercando di ottenere il massimo".