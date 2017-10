Chievo: Maran, risultato non è giusto

GENOVA, 29 OTT - Incredulo invece per il risultato di Samp-Chievo, Rolando Maran. "E' una partita difficile da commentare - dice il tecnico dei veronesi -. Ha veramente dell'incredibile essersi ritrovati sotto 3-1 all'intervallo dopo tutte le occasioni create e quel poco che la Samp aveva costruito. Purtroppo il calcio delle volte gira così: non riesci a portare a casa quello che ti meriti". Ma non tutto è da buttare via per Maran. "Però quello che ho visto in campo è stato un buon Chievo a differenza di mercoledì scorso - ha spiegato -. Quella di oggi è stata una prestazione importante e mi auguro di vedere la mia squadra fare sempre così, costruire così tanto e concedere cosi poco. Oggi il risultato non ci rende giustizia".