Real affonda a Girona, Barca vola a +8

ROMA, 29 OTT - Un ko inatteso, per certi versi 'storico' e per di più in Catalogna: il Real Madrid cade sul campo della neopromossa Girona (non accadeva dal 1990 che il Real perdeva contro una matricola) e permette al Barcellona di 'staccarsi' a +8 nella classifica della Liga. All' 'Estadi Montilivi' è andato in scena un match combattutissimo in campo ed elettrico sugli spalti, per via della delicata situazione catalana (di Girona è originario il presidente della Catalogna Carles Puigdemont), con la squadra di Cristiano Ronaldo accolta in campo dai cori 'libertad' e blindatissime misure di sicurezza. Una sconfitta pesante per i campioni di Spagna e d'Europa che forse hanno preso sotto gamba un match che pure si era incanalato sul giusto binario grazie al gol di Isco dopo 12'. Ma nella ripresa la situazione si ribalta nel giro di 5 minuti con le reti di Stuani (9') e Portu (14'). Un uno-due pesante che lascia il Real a 20 punti in classifica, contro i 28 del Barcellona che aveva vinto nell'anticipo di ieri.