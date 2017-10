Nicola, gara interpretata come volevamo

CROTONE, 29 OTT - "Abbiamo interpretato la gara come volevamo, alzando il baricentro. Dopo il 2-0 ci siamo un po' distratti e abbiamo fatto fatica a centrocampo". Si gode i nove punti in classifica l'allenatore del Crotone, Davide Nicola, dopo la vittoria sulla Fiorentina. "Un secondo tempo fatto bene, soffrendo ma senza rischiare - ha aggiunto -. Conta aver continuato la prestazione di Roma, come sviluppo di gioco e come tattica. Oggi i nostri tifosi sono stati over the top e nel secondo tempo abbiamo attaccato nella metà campo sotto la nostra curva e questo ci infonde coraggio. La Fiorentina non ci ha snobbato, Pioli non è allenatore che snobba altri. Contano per noi tre punti che ci danno consapevolezza che certe dinamiche pagano".