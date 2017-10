Semplici, oggi la Spal ha badato al sodo

FERRARA, 29 OTT - Una vittoria preziosa, che fa scalare posizioni e crescere l'autostima. E poco importa se nella sfida del Mazza col Genoa la Spal è forse stata meno bella di altre occasioni. Leonardo Semplici, tecnico spallino, ha di che gioire: "Tante volte avevamo ricevuto complimenti senza punti, oggi abbiamo badato più al sodo e siamo molto soddisfatti. Ringrazio i giocatori, penso che abbiano fatto una buona partita, molto attenta. Ad esultare per la seconda vittoria stagionale è anche il presidente Walter Mattioli. "Abbiamo sofferto come sempre in questo campionato - ha detto - ma abbiamo ottenuto un successo importantissimo per il raggiungimento del nostro obiettivo. Ho visto in campo una grande Spal che ha interpretato al meglio la sfida".