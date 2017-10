Atalanta: Gasperini,sconfitta gravissima

UDINE, 29 OTT - "Quella di oggi è una sconfitta gravissima". Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è deluso: "Non perché hai perso con l'Udinese ma per come è maturata la sconfitta. Così perdi la possibilità di fare un campionato diverso. Ed è un peccato". A preoccuparlo è soprattutto l'atteggiamento dei suoi: le vittorie in trasferta passano anche attraverso i momenti difficili e noi li reggiamo poco". E i due rigori, quello subito "a 30 secondi dalla fine del primo tempo, non puoi prenderlo in quel modo" e quello sbagliato da Cristante nella ripresa per il potenziale 2-2, "sono episodi che cambiano il risultato". "La sensazione - continua in conferenza stampa - è che giochiamo senza la necessaria convinzione di essere protagonisti. Andiamo in vantaggio ma veniamo ribaltati troppo facilmente. Non giochiamo al meglio delle nostre possibilità e se succede così in Italia perdi. Questa è una grave colpa. Dobbiamo cercare di porre rimedio".