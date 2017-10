Fiorentina: Pioli "fatto troppo poco"

ROMA, 29 OTT - "Ha funzionato troppo poco per poter ottenere un risultato positivo. Abbiamo provato a rimediare ai nostri errori ma abbiamo sbagliato troppo a livello tecnico. La squadra stava bene ed era giusto dare continuità alle nostre prestazioni ma non siamo stati attenti e abbiamo commesso troppe ingenuità". Così l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, dopo la sconfitta a Crotone. Quasi tutto da bocciare nella sua squadra, secondo il tecnico viola: "Il Crotone gioca un calcio molto fisico e noi abbiamo perso molti duelli. Siamo stati poco compatti e poco equilibrati. Abbiamo commesso alcuni errori individuali e davanti abbiamo sbagliato nella manovra e nei movimenti: siamo stati poco lucidi e poco precisi e quando succede questo si va in difficoltà", ha ammesso.