Napoli: Sarri "Scudetto? E' presto"

NAPOLI, 29 OTT - "Scudetto? E' presto, ora l'unica cosa in cui credere è la patita di mercoledì contro il City". Lo ha detto Maurizio Sarri al termine del match contro il Sassuolo. "Non dobbiamo pensare a domenica prossima, sappiamo che sarà durissima anche credendoci e facendo una grande partita", ha aggiunto il tecnico toscano. Sulla vittoria contro gli emiliani, Sarri ha spiegato: "Nel momento in cui dominiamo soffriamo ci sono cali di tensione. Ci era successo a Genova e ci è accaduto oggi, ma era incredibile che finisse 1-1. A volte abbiamo un predominio talmente elevato che ci porta a perdere il senso del pericolo, dobbiamo smettere questo atteggiamento".