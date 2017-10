Sassuolo: Bucchi, il Napoli impressiona

ROMA, 29 OTT - "Sono contento di come i ragazzi hanno interpretato la gara. Avevamo di fronte la squadra che probabilmente gioca il miglior calcio in Europa ma penso che la nostra parte l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto un gol, preso due pali e ci sono stati due episodi dubbi in area. L'unico neo è quello di aver concesso al Napoli dei gol facili". E' soddisfatto l'allenatore del Sassuolo, Cristian Bucchi, nonostante la sconfitta a Napoli. "Noi non dobbiamo aggrapparci agli episodi, a me interessava l'atteggiamento della squadra e va bene così - ha aggiunto -. Qui a Sassuolo c'è la volontà di cercare i risultati attraverso il bel gioco".