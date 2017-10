Genoa: Juric "Abbiamo perso dominando"

ROMA, 29 OTT - "Mi viene difficile ogni volta spiegare le sconfitte, non sembro credibile. Fino al gol loro c'è stata una sola squadra in campo, abbiamo avuto almeno cinque occasioni da rete e al primo errore nostro abbiamo preso gol". Il tecnico del genoa, Ivan Juric non si dà pace per la sconfitta (la settima in campionato) di Ferrara. "Sembra incredibile ma la mia analisi è questa - spiegfa a Premium a fine gara - Da domani penseremo al derby, ora dobbiamo ancora metabolizzare la sconfitta. La classifica è brutta ma la squadra ha giocato come doveva, non ha concesso praticamente niente alla Spal: purtroppo è un momento così. La squadra si esprime bene, facciamo degli errori che dobbiamo migliorare ma mi è difficile commentare sconfitte del genere". Derby decisivo per il mio futuro? "Non devo pensare a queste cose. Con questa classifica ogni sfida diventa decisiva. Non mi interessa se dovesse essere l'ultima spiaggia, conta solo il gruppo".