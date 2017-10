Lazio: Inzaghi, vogliamo restare in alto

ROMA, 29 OTT - "Pensiamo a una partita alla volta. Dobbiamo continuare così, l'obiettivo è quello di rimanere nelle posizioni importanti in classifica. Però dopo 11 partite mi sembra prematuro fare pronostici": così il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, dopo la rotonda vittoria di Benevento che proietta momentaneamente i biancocelesti in testa alla classifica con Napoli e Juve. "Sono enormemente contento per quello che stanno facendo i ragazzi - le sue parole a Premium - Qui a Benevento abbiamo avuto un grande approccio come dovevamo fare, non abbiamo sottovalutato la gara. Questa per noi è stata una vittoria importante". Poi due parole su Immobile: "Ha dimostrato di poter giocare in tutti i modi nella sua carriera. Nel nostro modo di giocare ci dà la possibilità di giocare insieme a Nani o Luis Alberto ma ha fatto bene anche con altri compagni di reparto".