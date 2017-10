Inter: Spalletti, Vecino valeva clausola

APPIANO GENTILE (COMO), 29 OTT - ''Vecino è un giocatore completo, sa fare tutto. Ha la castagna per far gol anche da fuori, conduzione di palla al piede, sa saltare l'avversario. Doveva sciogliersi in questo nuovo ruolo ed è stato pagato quello che vale. Alla Fiorentina non sono più polli di noi, se mettono quella clausola vuol dire che la vale''. E' l'elogio che il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, riserva a Matias Vecino, convincente nelle ultime sfide al fianco di Gagliardini. Vecino sarà probabilmente in campo contro il Verona, partita in cui tornerà anche Brozovic: ''E' a disposizione, ha fatto molto bene in questi due allenamenti''. Niente turnover per l'Inter nel posticipo di lunedì: ''Questa squadra ha fatto vedere molta qualità e bisogna tenere conto della strada fatta. I risultati passano attraverso la squadra e non i singoli. Ma vedere che ci sono sempre più leader mi fa enormemente piacere''.