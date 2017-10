Calcio: Serie A, Benevento-Lazio 1-5

BENEVENTO, 29 OTT - Il Benevento incassa cinque reti (ad una) sul proprio terreno nell'anticipo domenicale della Serie A, al cospetto di una Lazio sempre in grande forma ed avanti 3-0 prima della mezzora. Per la formazione di De Zerbi (alla seconda presenza in panchina) è l'undicesimo ko in altrettante partite e la salvezza appare sempre più lontana, con 4 reti segnate e 29 al passivo. La formazione campana ha giocato un primo tempo timoroso, subendo al 3' la rete di Bastos, cui sono seguite quelle di Immobile (14/o centro) e Marusic. Ad inizio ripresa una timida reazione ha fruttato il gol di Lazar ed un paio di occasioni sventate da Strakosha. Ma l'ingresso di Nani (al posto di Lulic) ha di nuovo spostato gli equilibri. Il portoghese prima ha servito a Parolo la palla dell'1-4 e poi ha realizzato la quinta rete. La Lazio sale a 28 punti con aggancio momentaneo alla vetta della classifica.