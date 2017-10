Inter: carica Spalletti, vincere sempre

MILANO, 29 OTT - ''Mi sono fatto stampare la classifica. Destinazione vincere sempre, con queste squadre è difficile. Non c'è tempo per rilassarci'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia di Verona-Inter, guardando la classifica stampata e tenuta sottomano durante la conferenza. ''Dobbiamo crearci certezze. Dovevamo fare tanta strada - continua l'allenatore - tornare lì dove l'Inter meritava. Ora ci sono da fare scelte precise, bisogna pensare rapido e profondo. C'è ancora qualche squadra che si aggancerà ai primi posti, come il Milan o la Fiorentina o la Sampdoria''.