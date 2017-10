Roma: Fazio rinnova fino al 2020

ROMA, 29 OTT - Federico Fazio e la Roma prolungano il loro legame. Il difensore ha rinnovato il proprio contratto con il club giallorosso fino al 30 giugno 2020. "Sin da quando sono arrivato qui mi sono trovato bene con i compagni di squadra, lo staff e tutti quelli che lavorano alla Roma - le parole dell'argentino riportate sul sito della società -. Amo la città e sono davvero felice qui: è una grande notizia annunciare questo rinnovo per me". Il difensore classe 1987 è arrivato in giallorosso durante l'estate del 2016 proveniente dal Tottenham e in questi mesi ha collezionato 59 presenze tra tutte le competizioni, condite da quattro reti. "Con il rinnovo di Fazio stiamo confermando uno dei pilastri della squadra", ha sottolineato il ds Monchi. "Personalmente sono molto contento perché ho sempre ritenuto Federico un difensore centrale di enorme valore".