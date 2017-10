Calcio: Higuain, contento per i 101 gol

TORINO, 29 OTT - "Sono molto contento di essere arrivato a 101 gol in 154 partite giocare in serie A". Copertina di Milan-Juventus che spetta di diritto a Gonzalo Higuain: il bomber argentino ha superato quota 100 gol in serie A, festeggiando il prestigioso traguardo con un post sul suo profilo Instagram. "Grazie ai miei compagni di squadra ed a tutti quelli che mi sono stati sempre vicino, grande vittoria" ha concluso il 'Pipita', autore di una doppietta a San Siro, la Scala del calcio, che ha permesso alla Juventus di agganciare momentaneamente il Napoli il testa alla classifica. Una vittoria che "non dice chi siamo, ma quello che vogliamo continuare a essere" secondo capitan Buffon, garanzia tra i pali anche in una partita in cui gli avversari lo hanno impegnato poco. "Vincere è sempre bello, assieme agli amici ancora di più" ha esclamato Paulo Dybala con il suo tweet post partita.