Bologna: Donadoni "Poco concreti"

ROMA, 28 OTT - "Siamo arrivati spesso in avanti, poi non abbiamo concluso molto. Dobbiamo essere più intraprendenti ma arrivare spesso in avanti e concedere poco alla Roma son sintomi di grande maturità". Roberto Donadoni non vede tutto nero dopo la sconfitta dell'Olimpico contro la Roma: "Dobbiamo essere più freddi in alcune situazioni, torniamo a casa senza punti ma con la consapevolezza che possiamo giocarcela anche contro le grandi - dice a Premium - Era una gara difficile e lo sapevamo, abbiamo speso molto in questa settimana dal punto di vista fisico e abbiamo tenuto anche più della Roma. Dobbiamo già pensare al prossimo match che sarà importantissimo". Perché solo cinque minuti concessi a Destro? Non serve a nulla fare discorsi, ha giocato quei momenti perché Petkovic stava facendo una buona prestazione. Quando Destro starà meglio e dimostrerà di essere superiore ai suoi compagni di reparto giocherà di più".