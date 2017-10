Roma: Di Francesco "Squadra mi segue"

ROMA, 28 OTT - "Non è stata un a vittoria sporca perché abbiamo creato tanto": Eusebio Di Francesco stavolta si prende tutti i meriti della vittoria di misura della Roma sul Bologna. "Era più importante pensare a noi stessi rispetto al risultato della Juventus contro il Milan - dice a Premium a fine match - Avevo chiesto ai ragazzi di rimanere concentrati e un gol su calcio d'angolo e sono stato accontentato. Il Bologna con le grandi ha sempre fatto ottime prestazioni, è venuto a giocarsela, ci ha creato qualche difficoltà anche se la difesa ha lavorato molto bene. Dobbiamo avere più lucidità sotto porta e dobbiamo essere ancora più cinici. Tutto quello che facciamo però nasce dai dei concetti che stiamo portando avanti dall'inizio della stagione". Mio figlio alla Roma in futuro? "Quando vado via io potrà venire tranquillamente - risponde - perché penso che sia difficile allenare il proprio figlio. Era un avversario, poi stasera staremo insieme e tornerà a essere mio figlio".