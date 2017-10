Juve: Allegri "Grande prova di forza"

ROMA, 28 OTT - "La squadra ha gestito bene la palla, abbiamo fatto qualche errore tecnico ma nel complesso i ragazzi sono stati veramente bravi. Dovevamo fare una prova di forza per la tradizione del match, per la rivalità tra i due club e poi perché giocare a San Siro è sempre difficile".Massimiliano Allegri si gode la bella vittoria sul Milan a San Siro e rende merito ai suoi: "Abbiamo fatto una grande fase difensiva - le sue parole a Premium - abbiamo subito solo su quel tiro di Kalinic a fine primo tempo. I primi dieci minuti eravamo poco reattivi mentre il Milan è stato bravo a pressarci alto. Poi dopo la squadra ha preso le misure giuste e il match è cambiato". "Higuain doveva solo trovare una condizione migliore - aggiunge - durante la sosta si è allenamento molto bene e ha fatto una partita bellissima. Non si deve fermare qui, questo per lui deve essere un punto di partenza. E' uno dei centravanti migliori al mondo e per fortuna gioca con noi".