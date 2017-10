Fassone,Milan non ha problemi finanziari

MILANO, 28 OTT - "Per fortuna non ci sono problemi finanziari, tutto sta procedendo secondo i piani, e dal punto di vista della cassa va anche un pò meglio grazie ai nostri sostenitori che stanno venendo allo stadio numerosi". Lo puntualizza l'ad del Milan, Marco Fassone, senza commentare le dichiarazioni attribuite a Silvio Berlusconi sulla salute delle finanze del club, né l'ipotesi che Paolo Scaroni possa diventare presidente rossonero: "Le voci non destabilizzano, ma a leggere inesattezze qualche arrabbiatura viene".