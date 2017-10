Pioli, a Crotone per proseguire percorso

FIRENZE, 28 OTT - "Partiamo convinti e consapevoli delle nostre qualità, pronti a mettere in campo tutte le nostre risorse". Stefano Pioli lancia la Fiorentina verso la quarta vittoria di fila dopo quelle ottenute contro Udinese, Benevento e Torino: obiettivo non facile per i viola anche se il loro rendimento negli ultimi tempi è stato brillante in termini di prestazioni e risultati e il Crotone, l'avversario di domani, staziona in bassa classifica. "In effetti sono molto soddisfatto di come sta lavorando la squadra - ha ribadito il tecnico viola ai microfoni di Violachannel - Questo però non significa che domani sarà una passeggiata. Peraltro affronteremo un avversario che sa di giocarsi la salvezza nel proprio stadio e l'anno scorso ha dimostrato di saper sfruttare queste occasioni". Serve insomma una Fiorentina attenta e concentrata. "Dovremo esserlo a livello mentale e tattico, comunque sono contento di come sta lavorando la squadra, c'è voglia di continuare il percorso intrapreso".