Liga: Valencia vince ancora, Zaza in gol

ROMA, 28 OTT - Il Valencia passa 2-1 in casa dell'Alaves nell'anticipo della decima giornata del campionato spagnolo e consolida la seconda posizione in classifica con 24 punti, a una lunghezza dalla capolista Barcellona impegnata stasera in casa dell'Athletic Bilbao. Ancora in gol Simone Zaza, che ha aperto le marcature al 34' del primo tempo. Si tratta del nono centro per l'attaccante italiano, che spera di essere convocato per il playoff Mondiale con la Svezia di metà novembre. Al 4' della ripresa il pareggio dei padroni di casa con Alexis prima del rigore decisivo trasformato da Rodrigo al 21'.