Premier: Manchester United-Tottenham 1-0

ROMA, 28 OTT - Il Manchester United ha vinto di misura il confronto con il Tottenham, incontro clou della decima giornata di Premier League che si è giocato all'Old Trafford. La squadra di Mourinho conquista così il secondo posto in solitaria con tre punti di vantaggio sulla squadra londinese. Privi del bomber Harry Kane, gli uomini di Pochettino non sono riusciti a scardinare la difesa dei Red Devils, la meno battuta del campionato insieme a quella del City, subendo nel finale, al 36' st, la rete decisiva di Martial, che era entrato al 25' al posto di Rashford. Poco prima del vantaggio, lo United aveva colpito un palo con Lukaku. Si conferma così la tradizione negativa per gli Spurs all'Old Trafford, dove hanno vinto solo due volte in 26 incontri totali, subendo 21 sconfitte.