Inzaghi, non vogliamo fermarci

ROMA, 28 OTT - "La mia squadra ha dimostrato di essere matura. Stiamo andando bene, nessuno si ferma e neanche noi vogliamo fermarci. Vogliamo continuare a fare bene". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia della trasferta di Benevento. "Ho fatto vedere ai giocatori la partita del Benevento a Cagliari - rivela Inzaghi - non meritavano di perdere e non meritano l'ultimo posto in classifica. Sicuramente con il cambio di allenatore hanno avuto una scossa e non sarà una partita da sottovalutare. Vorrò vedere la migliore Lazio, mercoledì a Bologna è stata fantastica per 45 minuti ma appena pecchiamo di umiltà diventiamo una squadra normale". L'allenatore biancoceleste ha anche chiarito sulla reazione del capitano Senad Lulic, alla sua sostituzione contro il Bologna: "Già al rientro da Bologna era tutto chiarito - conclude Inzaghi - Ha capito da capitano di aver sbagliato, non c'è nessun problema. Ho la fortuna di avere un gruppo unito che rema verso la stessa direzione".