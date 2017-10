Giampaolo, con Chievo partita alla pari

GENOVA, 28 OTT - La Sampdoria riparte dalla reazione con l'Inter nell'anticipo martedì di San Siro con quel 3-2 per i nerazzurri che sarebbe potuto tradursi in un pareggio. Marco Giampaolo in vista della gara domani al Ferraris col Chievo chiede questo ai suoi ragazzi in un match che potrebbe dare risposte importanti anche sull'obiettivo stagionale dei blucerchiati: "Dobbiamo dimostrare di poter stare lì a ridosso delle big e anche i nostri avversari si giocano le stesse posizioni", spiega il tecnico che non si fida della squadra di Rolando Maran: "E' una formazione che ci assomiglia molto nelle linee di gioco e nel modo di difendere: bisognerà essere bravi a cercarci gli spazi. Davanti ha attaccanti forti come Meggiorini e Pellissier, ha un buon bilancio fuori casa e un allenatore che in questi anni ha saputo dare solidità. E' una partita alla pari, la classifica dice questo".